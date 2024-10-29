Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kutlama törenleri düzenlendi.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada, kahramanların emaneti olan aziz vatan toprağını ve şanlı bayrağı daima korumaya ve geleceği inşa edecek nesillere Cumhuriyetin değerlerini ve Atatürk'ün ideallerini aktarmaya kararlı olduklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla andı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirlerini seslendirdi. Vatandaşların Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği törende, askerler, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekipleri ve öğrencilerin elektrikli araçlarından oluşan kortej geçişi yapıldı. Jandarma Komanda Birliği personelinin geçiş sırasında yaptığı silahlı gösteri büyük beğeni topladı. Askeri üniforma giyen bazı çocuklar da komandoların yürüyüşüne eşlik etti. - Bolu Bolu Kent Meydanı'ndaki törende Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından keman dinletisi yapılan kutlamada, şiirler okundu, halk oyunu ile mehteran gösterisi sunuldu. Bando eşliğinde yapılan tören geçişinde Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı birlikleri vatandaşlar tarafından alkışlandı. Törende, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

- Kocaeli Kocaeli Valiliği'ndeki törende Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tören aracından vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, 100 yılı geride bırakarak birinci asrı doldurulan Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunun yaşandığını belirterek, anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin kazanılması ve yeni devletin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanları minnet, şükran ve rahmetle yad etti.

Aktaş, büyük yıl dönümlerinin, geçmişin yeniden değerlendirildiği ve bu değerlendirme ışığı altında geleceğin yeniden tasarlandığı tarihi anlar olduğuna değinerek, bu fırsatları iyi değerlendirip yarını düşünmenin gelecek nesillere olan borç olduğunu aktardı. Tarihi birikimlerin geleceğe taşıyan köprüler olduğunu anlatan Aktaş, şunları kaydetti: "Şanlı tarihe ve parlak bir geleceğe sahip büyük bir milletin mensubu olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Tüm gayretimiz Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni güçlendirmek ve Türk milletinin refah ve mutluluğu olmalıdır. Bu amaç uğrunda ortaya konan 'Türkiye Yüzyılı' perspektifiyle devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle savunma alanındaki yerli ve milli gelişmelerle iç ve dış tehditlere karşı amansız bir mücadele vermekte, Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek nesillere aktarma gayreti gösterilmektedir."

Aktaş, başta Filistin olmak üzere dünyada tüm masumlara yapılan saldırıların son bulmasını, çocukların öldürülmediği, masum sivillerin, halkın üzerine bombaların yağdırılmadığı günlerin tekrar yaşanmasını temenni etti. İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinlik, mehteran ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Düzce Düzce Valiliği önünde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet'in 101. yaşını kutladıklarını dile getirerek, "Bugün geçmişten aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin gelenek ve karakterine en uygun olduğunu ifade ettiği, geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlamanın ve 101. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Aslan'ın konuşmasının ardından mehteran takımı sahne aldı, halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Daha sonra, askeri birlikler, mehteran takımı, sporcular, öğrenciler ve araç kortejinden oluşan tören geçişi yapıldı. - Bartın Bartın'da Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanlığı adına Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Deniz Kıdemli Albay Hakan Kuşlaroğlu'nun askeri tören aracıyla alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Arslan, Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler ve atılımlarla Türk milletine yeni ufuklar açıldığını, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantıya dinamizm getirerek tarihin en büyük çağdaşlaşma hamlelerinden biri olduğunu söyledi. Sporcular ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, tören geçişiyle tamamlandı. - Zonguldak Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururuyla bir araya geldiklerini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bağımsızlık mücadelemizin destansı hikayesini, Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerleri ve geleceğe dair umutlarımızı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Şiirlerin okunması sonrasında farklı etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, halk oyunları gösterisi sunuldu, bayrak teslimi ve kortej geçişi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar özellikle madencilerin, askerlerin ve polislerin geçişine alkışlarla destek verdi. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri de Cumhuriyet temalı gösterisiyle beğeni topladı. - Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, Cumhuriyet'in 101 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, şiirler ve kompozisyonlar okundu, çeşitli spor etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri yapıldı.