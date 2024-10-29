Sakarya'da iki kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

İddiaya göre M.G, otomobiliyle Serdivan Kırantepe mevkisine götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

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