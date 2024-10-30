Profesyonel boksör Emre, WBF Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemer için ringe çıkacak

MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki profesyonel boksör Emre Sayılı, 2025 yılında düzenlenecek Dünya Boks Federasyonu (WBF) Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemeri alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Almanya'da büyüyen ve 7 yıl önce Türkiye'ye dönen Akyazı Belediyesi sporcusu Emre, 12 yaşında başladığı kick boksa 2023 yılından itibaren profesyonel boksör olarak devam ediyor.

Çıktığı 5 maçı 2'si nakavt olmak üzere galibiyetle sonlandıran, son olarak da 27 Nisan'da Almanya'da yapılan organizasyonda Çek rakibini yenen Sayılı, gelecek yıl gerçekleştirilecek şampiyonada süper hafif sıklette kemer için ringe çıkma hakkı kazandı.

Emre Sayılı, AA muhabirine, herkes tarafından takdir görmesinin kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

Çocukluğunda Almanya'dayken tekvando yaptığını ve spora çok ilgi duyduğunu anlatan Sayılı, Türkiye'ye döndüğünde ilk önce futbola gittiğini ancak hoşlanmadığını, ardından da hemen boksa başladığını ifade etti.

Sayılı, hedefinin WBF Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemer kazanmak olduğunu belirterek, "Genelde her gün sabah akşam antrenman yapıyorum, bazen günde 3 oluyor. Türk bayrağını dalgalandırmak güzel bir duygu. Duygulanıyor insan ve bu beni motive ediyor." dedi.