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        Profesyonel boksör Emre, WBF Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemer için ringe çıkacak

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki profesyonel boksör Emre Sayılı, 2025 yılında düzenlenecek Dünya Boks Federasyonu (WBF) Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemeri alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:04
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        Profesyonel boksör Emre, WBF Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemer için ringe çıkacak
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        MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki profesyonel boksör Emre Sayılı, 2025 yılında düzenlenecek Dünya Boks Federasyonu (WBF) Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemeri alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

        Almanya'da büyüyen ve 7 yıl önce Türkiye'ye dönen Akyazı Belediyesi sporcusu Emre, 12 yaşında başladığı kick boksa 2023 yılından itibaren profesyonel boksör olarak devam ediyor.

        Çıktığı 5 maçı 2'si nakavt olmak üzere galibiyetle sonlandıran, son olarak da 27 Nisan'da Almanya'da yapılan organizasyonda Çek rakibini yenen Sayılı, gelecek yıl gerçekleştirilecek şampiyonada süper hafif sıklette kemer için ringe çıkma hakkı kazandı.

        Emre Sayılı, AA muhabirine, herkes tarafından takdir görmesinin kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

        Çocukluğunda Almanya'dayken tekvando yaptığını ve spora çok ilgi duyduğunu anlatan Sayılı, Türkiye'ye döndüğünde ilk önce futbola gittiğini ancak hoşlanmadığını, ardından da hemen boksa başladığını ifade etti.

        Sayılı, hedefinin WBF Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemer kazanmak olduğunu belirterek, "Genelde her gün sabah akşam antrenman yapıyorum, bazen günde 3 oluyor. Türk bayrağını dalgalandırmak güzel bir duygu. Duygulanıyor insan ve bu beni motive ediyor." dedi.

        - Antrenör Demirci: "Vuruşlarının farklı olduğunu hissedince üstünde durmaya başladım"

        Sporcunun antrenörü Sercan Demirci, Emre'nin boksa başladığı zamanlar kilolu olduğunu ancak o süreçte çalışırken kendisindeki yeteneği fark ettiğini söyledi.

        Demirci, sporcunun vuruşlarının ve boksunun farklı bir yapıda olduğunu hissedince daha da üstünde durmaya başladığına değinerek "İlerleme başlayınca, özel çalışmalar yaptık. O süre zarfında kilosunu verdi, kas sistemlerini yerine oturttu, farklı bir Emre Sayılı oldu. Gelişim aşamasına gelmeye başlayınca, kendinden büyük kişilerle partner olmaya, korkusuzca dövüşmeye başladı. Daha fazla ışık gördüğümüz için daha da üzerinde durmaya başladık." diye konuştu.

        Akyazı'daki genç sporseverlerin, Emre'nin çıktığı önemli maçları ilçedeki çarşı merkezinde bulunan dev ekrandan canlı izlediğini anlatan Demirci, onun azmi sayesinde boksör olmak isteyenlerin sayısının arttığını kaydetti.

        Demirci, öğrencisinin tecrübe kazanması için birçok maça gittiklerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye şampiyonasında Emre'nin çok önemli dereceleri oldu, kendinden söz ettirmeye başladı. Boks olarak ileride olduğunu tahmin ediyorduk. Pandemi süreci girdi, biz yine bırakmadık. Sonraki süreçte Almanya'da boks maçlarına girmeye, profesyonelde ilk giriş adımlarını atmaya başladı. Buradaki çalışmalarımızda hız kesmedik ve devam ettik. Bayram günlerinde bile çalışmalarımıza devam edip hiçbir zaman ara vermedik. Şu anda geldiği konum bizi çok memnun ediyor. İnanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda ülkemiz adına daha da başarılar kazanacak."

        - Baba Adem Sayılı: "Allah'ın izniyle kemeri Türkiye'ye getireceğiz"

        Emre'nin babası ve yardımcı antrenör Adem Sayılı da sporcusunun aynı zamanda oğlu olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Adem Sayılı, Asya-Avrupa-Türkiye kemerini kazanmak için dövüşmeye hak kazandıklarını hatırlatarak, "İnşallah 2025 yılında kemer için dövüşecek, Allah'ın izniyle kemeri Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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