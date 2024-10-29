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        Sakarya'da arbedede düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği gencin ölümüne ilişkin 5 gözaltı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan arbedede çelme takılarak düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği gencin ölümüne ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:43
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        Sakarya'da arbedede düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği gencin ölümüne ilişkin 5 gözaltı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan arbedede çelme takılarak düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği gencin ölümüne ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adnan Menderes Caddesi'nde 24 Ekim'de bir eğlence mekanında başlayarak sokağa taşan arbedede çelme takılarak yola düşürüldüğü sırada otomobilin ezmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olaya karışan 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, Çiçek'in ayağına çelme takan ve eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö, olayı başlatan T.K, mekanın vale görevlisi Irak uyruklu R.R.K ile eğlence mekanının işletmecisi olan kardeşler M.P. ve M.P. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö, T.K. ve R.R.K. adliyeye sevk edildi, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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