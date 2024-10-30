GÜNCELLEME - Sakarya'da arbedede düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği gencin ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö, T.K. ve R.R.K. adliyeye sevk edildi, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, Çiçek'in ayağına çelme takan ve eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö, olayı başlatan T.K, mekanın vale görevlisi Irak uyruklu R.R.K ile eğlence mekanının işletmecisi olan kardeşler M.P. ve M.P. gözaltına alındı.

Adnan Menderes Caddesi'nde 24 Ekim'de bir eğlence mekanında başlayarak sokağa taşan arbedede çelme takılarak yola düşürüldüğü sırada otomobilin ezmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olaya karışan 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

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