Sakarya Valisi Doğan, SATSO Meclis Toplantısına katıldı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan'ı ziyaret eden Doğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SATSO ile Türk Kızılay Sakarya Şubesi işbirliğinde başlatılan "Kıyafet Bağış Kutusu" projesine giysi yardımında bulunan Vali Doğan, daha sonra SATSO Meclis Toplantısına katıldı.

Vali Doğan, yaptığı konuşmada, devlet olarak iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla andığını bildiren Vali Doğan, şunları kaydetti:

"Kadim tarihimizden teslim aldığımız değerleri ve birikimleri daha yukarılara taşımak için büyük uğraşlar veren, pes etmeyi asla düşünmeyen bu aziz millet, daima ileriye odaklanmayı ve üstlendiği misyonları yerine getirebilmek için meziyetleri doğrultusunda her türlü gayreti göstermeyi kendisine görev addetmiştir. Bu görevi yerine getirirken de yine asla kaybetmediğimiz kardeşliğimizi, hoşgörümüzü, birlik ve beraberliğimizi ve yardımseverliğimizi korumak ve yaşatmak, en büyük önceliğimiz olmuştur. Bu özelliklerini koruyan aziz milletimiz, hep birlikte hareket ederek karşılaştığı her zorluğun üstesinden gelmiştir. Bugün dünya genelinde yaşananlara baktığımızda, her zamankinden daha güçlü ve daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden ve sıkıntılardan korusun."