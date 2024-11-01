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        Sakarya'da market raflarına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde markette rafların arasına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:22
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        Sakarya'da market raflarına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde markette rafların arasına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

        İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, F.Ö. (50) ile İ.A'nın (55) Dereboğazı Mahallesi'ndeki evi ve markette arama gerçekleştirildi.

        Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, markette çikolata ve diğer ürünlerin yer aldığı raflar ile buzdolabında meyve suyu kutularının arasına gizlenmiş kaçak sigara bulundu.

        Ev ve markette 12 bin 456 paket kaçak sigara, 35 elektronik sigara ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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