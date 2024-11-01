Sakarya'da market raflarına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde markette rafların arasına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, F.Ö. (50) ile İ.A'nın (55) Dereboğazı Mahallesi'ndeki evi ve markette arama gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, markette çikolata ve diğer ürünlerin yer aldığı raflar ile buzdolabında meyve suyu kutularının arasına gizlenmiş kaçak sigara bulundu.