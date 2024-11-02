Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katılıyor.

Sporcular, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde mücadele ediyor.

Yaklaşık 800 müsabakanın yapılacağı şampiyonada sporcular, açık el, kısa ve uzun silah stillerinde birbirine üstünlük kurabilmek için mindere çıkıyor.

Şampiyona yarın sona erecek.

- "Wushu sporu gelişiyor"

Federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı her yıl düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonanın dünyada da gerçekleştirildiğini, Uluslararası Wushu Federasyonu ile aynı programı Türkiye'de uyguladıklarını belirten Akyüz, "Bu sene katılım geçen seneye göre daha fazla. Wushu sporu gelişiyor, ilgi ve alaka artıyor, bunu görüyoruz. 485 sporcu var, bu geçen yıl 350 civarındaydı. Bu durumdan memnunuz." diye konuştu.