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        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:01
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        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi öldü
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Kocaali-Karasu yolunda seyreden Şerif Ali Deligöz yönetimindeki 54 DD 258 plakalı otomobil, Alandere Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki mermerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Deligöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

        Bu arada Kocaeli Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemiz esnafından Dursun Ali Deligöz'ün oğlu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız İbrahim Deligöz'ün ağabeyi Şerif Ali Deligöz'ün vefat haberini üzülerek öğrendim. Allah'ım mekanını cennet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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