Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Bu arada Kocaeli Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemiz esnafından Dursun Ali Deligöz'ün oğlu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız İbrahim Deligöz'ün ağabeyi Şerif Ali Deligöz'ün vefat haberini üzülerek öğrendim. Allah'ım mekanını cennet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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