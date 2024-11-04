Şampiyon wushucu Elif Akyüz, başarısını yeni madalyalarla taçlandırma peşinde

ONUR ORHAN - Wushuda 9 kez dünya şampiyonu olan 27 yaşındaki milli sporcu Elif Akyüz, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ve antrenör Fatma Akyüz'ün milli sporcu 4 çocuğundan en büyüğü Elif Akyüz, küçük yaşta tanıştığı wushuda 9 dünya birinciliği, 6 kez dünya ikinciliği, İslam Oyunları şampiyonluğu, Gençlik Olimpiyatları ikinciliği, çok sayıda Avrupa ve Türkiye dereceleri kazandı.

Akyüz, son olarak Sakarya'da dün sona eren Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda shuang jian (ikili kılıç) kategorisinde birincilik elde etti.

Başarılarıyla adından söz ettiren wushunun altın kızı Akyüz, katılacağı şampiyonalarda en iyi mücadeleyi verip, başarılarına yenisini eklemek istiyor. Sporcu kimliğinin yanında antrenörlük ve hakemlik de yapan Akyüz, ömür boyu wushu sporuna katkı sağlamayı amaçlıyor. - "Kız sporcularımıza güzel örnek olabildiysem ne mutlu bana" Elif Akyüz, AA muhabirine, şu an hem sporculuk hem antrenörlük hem de hakemlik yaptığını, aynı zamanda doktorluk mesleğini yavaş yavaş icra etmeye başladığını anlattı.

Wushu sporunun gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyüz, "Geçmişe nazaran şu an çok daha iyi sporcular var. Sayıları da çok çok artmış. Özellikle kız sporcularımızın beni örnek aldığını duyuyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Güzel örnek olabildiysem ne mutlu bana. Umarım ülkemizdeki diğer gençlere de güzel örnek olabiliriz." dedi. Akyüz, wushu sporunun iyi yerlere gelmesi için ailecek çok çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Ülkemizde önceden başörtülü kardeşlerimize, annelerimize, ablalarımıza haksızlıklar yapılmıştı. Onların mücadelesi bize örnek oldu. Biz de hiçbir zaman geride durmadık. Ailemizdekiler olsun, çevremizdekiler olsun bize bu konuda çok destek oldu. İman gücü diyeyim. Elhamdülillah sabrettik, sonucunu da aldık diye düşünüyorum."

Hedeflerine ulaşmak için sıkı çalıştığını dile getiren Elif Akyüz, "Önümde ne şampiyona varsa onda en iyiyi başarmak için çalışıyorum. Yarışmalara katılma babında devam eder miyim bilmiyorum. Ancak hayatımın bir kısmında sürekli wushu olacak. Hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. - "Bütün halkımızı wushuya davet ediyorum" Akyüz, wushunun 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor olduğunu anlatarak, "Anneleri, babaları, dedeleri, neneleri de biz buraya davet ediyoruz. Bizimle burada wushu sporu yapan büyüklerimiz var. Onlar da örnek olsun. Dünya Şampiyonası'nda ileri yaşta sporcular yarışıyor. O yüzden bütün halkımızı wushuya davet ediyorum. Sağlık açısından da çok iyi." diye konuştu.