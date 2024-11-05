Sakarya, tarihinin en yüksek ekim ve 10 aylık ihracat rekorunu kırdı

Sakarya, dış satımda ekimde ve yılın 10 ayında yeni rekora imza attı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Sakarya, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24, eylül ayına göre ise yüzde 9'luk artışla 654,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye ihracatının yüzde 3,19'unu karşılayan Sakarya'nın geçen ayki dış satımı, en yüksek ekim ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de en çok ihracat yapan 7. il olan Sakarya'nın 10 aylık kümülatif ihracatı da geçen yıla göre yüzde 13,7 artışla 5,3 milyar dolara ulaştı.

En yüksek ocak-ekim dönemi dış satımına imza atan Sakarya, geçen yılın aynı ayına kıyasla da ihracatını en çok artıran ikinci il oldu.

- 16 sektörün ihracatında pozitif ilerleme

Ekim ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, çelik ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti. 16 sektör, ihracatını geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdi.