Hendek'te ilkokul öğrencileri 101 fidanı toprakla buluşturdu

Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Cumhuriyet'in 101'inci Yılında Minik Ellerden 101 Fidan" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Aşağı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde hizmete başlayacak Özel Eğitim Anaokuluna gelen Nuriye İlkokulu öğrencileri, bahçeye 101 fidan dikti.

Okul Müdürü Hakan Öz, AA muhabirine, öğrencilerin fidan diktikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında 101 fidan diktiklerini anlatan Öz, "Büyüdükleri zaman hepsinin bu okulda birer fidanı olacak. Mutlu şekilde fidanları diktiler, biz de mutlu olduk." dedi.