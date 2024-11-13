Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya ve Adana'daki kaçakçılık operasyonunda 18 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Sakarya ve Adana'da düzenlenen operasyonda 18 milyon 500 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 ton 370 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya ve Adana'daki kaçakçılık operasyonunda 18 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya ve Adana'da düzenlenen operasyonda 18 milyon 500 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 ton 370 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Son bir yıl içerisindeki operasyonlarıyla yaklaşık 4 ton kaçak tütün ile 3 milyon 700 bin dolu ve boş makaron ele geçiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu malzemeyi şehre getiren araçların tespiti için çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla kaçak tütün ve makaron getirdiğini belirledikleri bir tırı takibe aldı. Tırın Adana'dan kaçak tütün ve makaron yükleyerek Sakarya'ya dönüşe geçtiğini tespit eden ekipler, operasyonu gerçekleştirdi.

        Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen tırdaki aramada, piyasa değeri 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton tütün ile 8 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi, tır sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.

        Ekipler, ayrıca tırın kaçak tütün ve makaronları yüklediği depoyu tespit ederek Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Adana İl Jandarma Komutanlığını bilgilendirdi.

        Bilgi paylaşımı ve koordinasyonun ardından Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırın yüklendiği depoya operasyon düzenledi.

        Yüreğir ilçesindeki depo ve bir kamyonetteki aramada piyasa değeri 5 milyon lira olan yaklaşık 10 milyon boş makaron ile 370 kilogram tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ilk defa boy göstereceği Superbike'a o...
        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ilk defa boy göstereceği Superbike'a o...
        Sakarya'da bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Sakarya'da bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanına tokat atılmasına ilişkin 2 sanık hakim...
        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanına tokat atılmasına ilişkin 2 sanık hakim...
        Sakarya'da sis etkili oldu
        Sakarya'da sis etkili oldu
        Sapanca'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 sağlık çalışan...
        Sapanca'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 sağlık çalışan...