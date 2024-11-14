Eşiyle karar verip açtığı bakkal dükkanını 37 yıldır işletiyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Muhammet Tan, doğup büyüdüğü mahallede eşiyle karar verip açtığı bakkal dükkanını 37 yıldır işleterek ailesinin geçimini sağlıyor.

Kırsal Pazarköy Mahallesi'nde 37 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Tan, AA muhabirine, mahallenin en eski bakkalı olduğunu, müşterilerini ailesi gibi gördüğünü söyledi.

Tan, 1986 yılında mahalleye yakın bir yerde 1 yıl süreyle bakkal işlettiğini daha sonra şimdiki yerine geçtiğini anlatarak, "37 yıldır bu dükkandayım. Ailemde esnaf yoktu, eşimle karar verip açtık. Çok şükür vatandaş bizi, biz de vatandaşı destekledik. Vatandaşı müşteri gibi görmedim, aynı köylüyüz, aile gibiyiz." diye konuştu.

Geçmişte mahallede kendisiyle 13 bakkalın bulunduğunu ancak bugün 4 esnafın kaldığını aktaran Tan, bir aileye lazım olan ürünlerin yüzde 95'inin dükkanda bulunduğunu, diğer bakkalların, mahalledeki en eski esnaf olduğu için bazen müşterilerini "Onda vardır." diyerek kendisine yönlendirdiğini söyledi.