Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi belirlendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2025 yılı bütçesini onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2025 yılı bütçesini onayladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu'nun 2. oturumu gerçekleştirildi.

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun başkanlık ettiği meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'nin 2025 bütçesi oylamaya sunuldu.

        Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek, oy birliğiyle kabul edildi.

        Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesi 9 milyar 706 milyon 658 bin lira, SASKİ'nin 2025 yılı bütçesi ise 5 milyar lira oldu.

        Daha sonra gündemdeki diğer maddeler görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, halkın her kuruş parasını Sakarya'nın en parlak şehirler arasında yer alması için kullanılacağını belirtti.

        Göreve geldikleri ilk günden bu yana hizmet üretmek için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Alemdar, 2025 yılı bütçesinin şehir ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da vahşet! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da vahşet! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Sakarya'da başladı
        Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Sakarya'da başladı
        YÖK Başkanı Özvar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin stratejik pl...
        YÖK Başkanı Özvar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin stratejik pl...
        YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası öğrencilerin yüzde 96'sı kendi imkanlarıyla...
        YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası öğrencilerin yüzde 96'sı kendi imkanlarıyla...
        Hendek'te öğrenciler sinema etkinliğinde buluştu
        Hendek'te öğrenciler sinema etkinliğinde buluştu
        Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü
        Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü
        Akademisyenler "kent belleği" projesiyle KKTC'nin yakın tarihini kayıt altı...
        Akademisyenler "kent belleği" projesiyle KKTC'nin yakın tarihini kayıt altı...