Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci etabının ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:36 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci etabının ardından sona erdi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlarda 38 araçla 72 sporcu yer aldı.

        Organizasyonun üçüncü ve son gününde Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirildi. Etaba 38 araçla katılan 72 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

        Yolda kalan veya parkur dışına çıkan araçlar çekici traktörler yardımıyla kurtarıldı. Zorlu şartlarda mücadele eden sporcuları, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

        - Kulüp Başkanı Şengöz: "Keyifli bir gün geçiriyoruz"

        54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, gazetecilere, cuma günü başlayan organizasyonda dün "mukavemet" etabı gerçekleştirildiğini söyledi.

        Güzel bir yarış çıkarıldığını belirten Şengöz, "Bugün 'seyirci' etabımıza 38 aracımız kayıt oldu. Türkiye'de şu ana kadar yapılan 6 yarışta en yüksek sayıda katılımı sağlamış oluyoruz. Güzel bir yarış çıkıyor, herkes memnun, pistimiz çok güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz. Türkiye Şampiyonası olduğu için 7 ayaktan oluşuyor. 6. ayağı Sakarya yarışı. Bundan sonraki 7. ve son yarış Kahramanmaraş'ta. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden aldığımız desteklerle güzel bir yarış organize ediyoruz." diye konuştu.

        Genel klasmanda İsrafil Akyüz-Mert Tepe birinciliği, Mehmet Demirel-Fettah Yiğit ikinciliği, Ergün Çirkin-Batuhan Korkut ise üçüncülüğü elde etti.

        Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da güvercinler derece yapmak için yarıştı
        Sakarya'da güvercinler derece yapmak için yarıştı
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kiş...
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kiş...
        Sakarya'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        Sakarya'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları devam ediyor
        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları devam ediyor
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi belirlendi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi belirlendi
        Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Sakarya'da başladı
        Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Sakarya'da başladı