Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci etabının ardından sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlarda 38 araçla 72 sporcu yer aldı.

- Kulüp Başkanı Şengöz: "Keyifli bir gün geçiriyoruz"

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, gazetecilere, cuma günü başlayan organizasyonda dün "mukavemet" etabı gerçekleştirildiğini söyledi.

Güzel bir yarış çıkarıldığını belirten Şengöz, "Bugün 'seyirci' etabımıza 38 aracımız kayıt oldu. Türkiye'de şu ana kadar yapılan 6 yarışta en yüksek sayıda katılımı sağlamış oluyoruz. Güzel bir yarış çıkıyor, herkes memnun, pistimiz çok güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz. Türkiye Şampiyonası olduğu için 7 ayaktan oluşuyor. 6. ayağı Sakarya yarışı. Bundan sonraki 7. ve son yarış Kahramanmaraş'ta. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden aldığımız desteklerle güzel bir yarış organize ediyoruz." diye konuştu.