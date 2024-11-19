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        Sakarya'da bir kişi çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişi, çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:06
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        Sakarya'da bir kişi çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişi, çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Tabakhane Mahallesi'ndeki bir çocuk parkından silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, silahla başından vurularak hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin K.M. (24) olduğu belirlendi.

        K.M'nin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırılırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha polis tarafından el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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