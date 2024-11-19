Sakarya'da bir kişi çocuk parkında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

K.M'nin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırılırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha polis tarafından el konuldu.

Ekiplerce yapılan kontrolde, silahla başından vurularak hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin K.M. (24) olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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