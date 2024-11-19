Sakarya'da tarım aracından düşen kişi hayatını kaybetti

Öte yandan sürücü ve H.T'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Caferiye Mahallesi'nde gece saatlerinde Z.E'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracındaki H.T, dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşının düştüğünü fark etmeyen Z.E, yoluna devam etti. Sabah saatlerinde H.T'nin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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