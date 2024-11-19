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        Sakarya'da tarım aracından düşen kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tarım aracından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:53
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        Sakarya'da tarım aracından düşen kişi hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tarım aracından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Caferiye Mahallesi'nde gece saatlerinde Z.E'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracındaki H.T, dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşının düştüğünü fark etmeyen Z.E, yoluna devam etti. Sabah saatlerinde H.T'nin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü Z.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan sürücü ve H.T'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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