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        Pamukova'da "bağımlılıkla mücadele" ile "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer düzenlendi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "bağımlılıkla mücadele" ile "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:36 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:38
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        Pamukova'da "bağımlılıkla mücadele" ile "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer düzenlendi
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "bağımlılıkla mücadele" ile "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Pamukova Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan İlçe Kaymakamı Gürsel Temurci, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi konusunda hassasiyetle çalışacaklarını vurgulayarak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Sağlık Müdürü Merve Nida Şahin de toplum temelli eğitimler kapsamında bağımlılıkla mücadele ve çocuk hakları konularında farkındalık oluşturmayı sürdüreceklerini bildirdi.

        Seminerde sunum yapan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli psikiyatri uzmanı Dr. Elif Merve Kurt Tunagür ise uyuşturucu bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekerek, bağımlılıkla mücadelede erken müdahale ve koruyucu tedbirlerin önemine işaret etti.

        Tunagür, ​​​​​​geleceklerini korumak için bağımlılıkla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu süreç yalnızca bireylerin değil, toplumun her kesiminin ortak çabasıyla yürütülmelidir." dedi.

        Çocuk izlem merkezlerinden bahseden sosyal çalışmacı Harun Sürmeli de çocuk ihmali ve istismarı konularında izlenecek yollar hakkında bilgi verdi.

        Konuşmacı Tunagür ve Sürmeli, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, okul müdürleri ve kurum amirleri de katıldı.

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