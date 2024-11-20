Sakarya'da öğrenciler Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranlarını unutmadı

Sakarya'da öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için tek yürek oldu.

Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Öğrenciler Rukiye Çakır ve Tuba Ayçiçek'in "Ben Filistinli Çocuk" ile "Anneler ve Kudüsler" şiirlerini okuduğu programda, dua edildi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Borlukçu, Gazze'de soykırım yaşandığını söyledi. Çocukların temel haklardan mahrum bırakıldığını dile getiren Borlukçu, "Minicik bedenler parçalanmakta, bizim de ruhumuz parçalanmakta. Elimizden ne geliyorsa boykot dahil her türlü faaliyet ve etkinlikte bulunuyoruz. Bugünkü güzel etkinlik için okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu etkinlik için teşekkür ediyorum." dedi.

Okul müdürü Ali Akıllı da çocukların eğitim, sağlık, barınma ve korunma gibi temel haklarının Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile güvence altına alındığını aktararak, çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Öğrenci Büşra Pulat da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tüm çocukların eşit, güvende ve mutlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlattıklarını kaydetti.

Gazze, Suriye, Arakan, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan çocukların temel haklarından mahrum kaldığını, savaş, şiddet ve zorunlu göçlerin kurbanı olduğunu belirten Pulat, "Bu çocuklar hayatta kalma, eğitim, sağlık ve oyun oynama gibi en temel haklardan yoksun bırakılmaktadır. Onların yaşadığı bu insanlık dışı koşullar, uluslararası camianın ve toplumların vicdanını yaralamaktadır." ifadesini kullandı.

Pulat, tüm dünya çocuklarının haklarına saygı gösterilmesi ve özellikle çatışma bölgelerindeki çocukların korunması için harekete geçilmesi çağrısında bulunduklarını dile getirerek, çocukların dünyanın neresinde olursa olsun her türlü ayrımcılıktan uzak, barış ve sevgi dolu bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu anlattı. Öğrenci Sevinç Aynalı da bugünün, çocukların haklarına dikkati çekmek ve onların refahı için mücadele etmeyi hatırlatmak için önemli olduğunu kaydetti.