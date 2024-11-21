Pamukova'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece Mahallesi mevkisinde E.K. (33) idaresindeki 16 AZA 574 plakalı otomobil, S.E. (45) yönetimindeki 15 ACA 057 plakalı tıra arkadan çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan K.T. (28) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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