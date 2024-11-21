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        Yazar Özel, Sakarya'da söyleşiye katıldı

        Yazar Ahmet Murat Özel, Sakarya'da "Taşı Taşırmak" kitabıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:55
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        Yazar Özel, Sakarya'da söyleşiye katıldı
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        Yazar Ahmet Murat Özel, Sakarya'da "Taşı Taşırmak" kitabıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Özel, kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sakaryalı okurlarla ve sanatseverlerle buluştu.

        Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenen söyleşide konuşan Özel, "Taşı Taşırmak" kitabını Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek yazdığını belirterek, "Camilerde duyulmuş bir sevincin eseri olsun, bir cami neşesiyle donanmış bulunsun isterim. Camilerin içinde geçen dakikalarımın şu fani dünyanın yabancılığını seyrelten en kıymetli anlar olduğunu bu satırları yazdıkça daha iyi görüyorum." ifadelerini kullandı.

        Özel, camilerin bir mimariden ibaret olmadığını, sanat felsefesi, tarih, maneviyat, toplum ve finans gibi birçok disiplinin kesişim noktası olduğunu vurgulayarak, "Camiler hakkında konuşmak, aslında çok katmanlı bir dünyayı tartışmak anlamına gelir. Camiyi bir metin gibi okuyarak insanla cami arasındaki etkileşimi anlamaya çalışmak ve bunu yazıya dökmek önemli bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

        Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Özel, okurları için kitabını imzaladı.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve sanatseverler katıldı.

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