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        Sakarya'da evinde yangın çıkan çocuk hafif yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, hafif yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:05
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        Sakarya'da evinde yangın çıkan çocuk hafif yaralandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, hafif yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Rasimpaşa Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde iki katlı binanın üst katında ev sakinlerinin yakmaya çalıştığı sobanın parlaması nedeniyle yangın çıktı.

        Hızla dışarı çıkan ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında yüzünden hafif şekilde yaralanan çocuk ambulansla Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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