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        Taraklı'dan kısa kısa

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:48 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:52
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        Taraklı'dan kısa kısa
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim düzenlendi.

        Taraklı Ortaokulu mevkisinde uygulama yapan Taraklı Emniyet Amirliği trafik ekipleri, durdurdukları servis araçlarında denetim yaptı.

        Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

        -Tırla çarpışan kamyonda hasar meydana geldi

        Göynük Adapazarı kara yolu Adapazarı istikametinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 25 SDG 850 plakalı kamyon ile 54 LF 927 plakalı tır, ilçe girişi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada yaralanan olmazken, kamyonda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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