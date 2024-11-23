Bolu Dağı ile Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bolu Dağı ile Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili olan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde, kar yağışı başladı.

Yolun özellikle Düzce geçişinde bulunan Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli ve Topuk ile Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz, Pürenli ve Balıklı yaylalarında da kar etkili oldu.

- Kocaeli

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.