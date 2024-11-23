Sakarya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Devriye görevi yapan polis ekipleri, D-650 kara yolunda otobüsten inen 6 kişinin durumundan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu.
Yaya olarak kaçmaya çalışan kişiler, polis ekiplerince yakalandı.
Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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