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        Sakarya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:13
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        Sakarya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Devriye görevi yapan polis ekipleri, D-650 kara yolunda otobüsten inen 6 kişinin durumundan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu.

        Yaya olarak kaçmaya çalışan kişiler, polis ekiplerince yakalandı.

        Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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