Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hastaneye kaldırıldı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi, tedavi altına alındı.

        Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 993. Sokak'ta Ahmet V'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan ve engelli olduğu öğrenilen Salih V. yoğun dumandan etkilenerek yan odaya geçmeye çalıştı.

        Duruma müdahale eden komşular, Salih V'yi dışarı çıkardı.

        Dumandan etkilenen Salih V. 112 Acil Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan kamyon eve girdi
        Kontrolden çıkan kamyon eve girdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Sakarya'da partisinin ilçe kongreler...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Sakarya'da partisinin ilçe kongreler...
        Sakarya'da devrilen traktördeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da devrilen traktördeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da fren arızası nedeniyle eve giren kamyonun sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da fren arızası nedeniyle eve giren kamyonun sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Bolu Dağı ile Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Bolu Dağı ile Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu