Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yandı.
Çatalköprü Mahallesi'nde Ferhat B’ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, jandarmanın yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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