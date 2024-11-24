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        Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 01:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 01:53
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        Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yandı.

        Çatalköprü Mahallesi'nde Ferhat B’ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, jandarmanın yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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