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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute, sezona 3-0'lık deplasman galibiyetiyle başladı

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Spor Kulübü, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:59
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute, sezona 3-0'lık deplasman galibiyetiyle başladı
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        Ampute Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Spor Kulübü, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan ilk hafta mücadelesi, Trabzon ampute futbol takımının galibiyetiyle sona erdi.

        Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, bu sene Süper Lig'e çıkan takımlarının ilk maçta Trabzon'la iyi bir maç yaptığını söyledi.

        Ligde daha acemi olduklarına işaret eden Yıldırım, "Ama bu mağlubiyet bize bazı şeyleri öğretti; önümüzdeki haftalara daha iyi olacağız. Önümüzde Depsaş Enerji Ampute Futbol Spor Kulübü maçımız var. Hiç hız kesmeden hazırlıkları başlatıp Süper Lig tecrübelerinden de yararlanarak iyi bir takım olacağız." dedi.

        Yıldırım, Sakarya'nın Türkiye'de iyi reklamını yapacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Tabii mağlubiyetler olacak, sahamızda pek alışık değiliz mağlubiyetlere, ilk kez mağlup oluyoruz ama olsun, bundan sonra bunları telafi edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Spor Kulübü Başkanı Faruk Kuduban da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, dost ve kardeş kulüp Sakarya ile güzel maç yaptıklarını dile getirerek, her iki takımı tebrik etti.

        Türkiye Bedensen Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da güzel futbol seyri yaşattıklarından dolayı takımlara teşekkür etti.

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