GÜNCELLEME - Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.
İstanbul'dan Göynük Yaylası'na kamp için gelen 9 kişilik grubun araçları yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Sakarya'dan AFAD, jandarma ve Taraklı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
İş makineleri eşliğinde yürütülen uzun süren çalışmalar sonucu 9 kişilik grup, sabah saatlerinde kurtarıldı.
Öte yandan Göynük ilçesi Gökçesaray Yaylası bölgesine gelen 9 kişilik iş insanı grubu da yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir yayla evine sığınan gruba, iş makineleri ve paletli kar aracıyla ulaştı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen grup, evden alınarak araçlarla kent merkezine götürüldü.
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