Sakarya ocak-ekim döneminde ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı

Sakarya'da yılın 10 ayında üretilen 229 bin 741 aracın yüzde 74,5'ine denk gelen 171 bin 72'si ihraç edildi.

Ocak-ekim döneminde toplam ihracatta 5 milyar 275 milyon 438 bin dolar dış satım yaparak tarihi rekor kıran Sakarya, iller bazında ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

Kent ihracatının yüzde 88'ini ise otomotiv sektörü tek başına gerçekleştirdi. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, bu alanda gerçekleştirdiği dış satımla ülke ekonomisine 4 milyar 645 milyon 157 bin dolar döviz kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 10 ayında üretilen 1 milyon 162 bin 178 taşıtın 838 bin 119'u yurt dışına satıldı.