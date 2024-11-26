Sakaryalı iş insanları Hamit ve Faruk Bayraktar'ın vefat eden anneleri Sapanca'da defnedildi

Törene, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, siyaset, iş ve spor dünyasından isimler katıldı.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş insanı Hamit ve Faruk Bayraktar kardeşlerin 89 yaşında vefat eden anneleri toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.