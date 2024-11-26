Sakaryalı iş insanları Hamit ve Faruk Bayraktar'ın vefat eden anneleri Sapanca'da defnedildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş insanı Hamit ve Faruk Bayraktar kardeşlerin 89 yaşında vefat eden anneleri toprağa verildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş insanı Hamit ve Faruk Bayraktar kardeşlerin 89 yaşında vefat eden anneleri toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Tenzile Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca'daki Rüstempaşa Camisi'ne getirildi.
Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze, kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, siyaset, iş ve spor dünyasından isimler katıldı.
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