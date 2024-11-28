SGB'den Sakarya Barosu Başkanı Adıyaman'a ziyaret

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Barosu Başkanlığına seçilen Musa Adıyaman'a ziyarette bulundu.

SGB'den yapılan açıklamaya göre, Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar temenni etti.

Ziyarette başta "Yeni Adliye Sarayı" projesi olmak üzere basın ve yargı gibi birçok konu ele alındı.