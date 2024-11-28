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        SGB'den Sakarya Barosu Başkanı Adıyaman'a ziyaret

        Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Barosu Başkanlığına seçilen Musa Adıyaman'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:07
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        SGB'den Sakarya Barosu Başkanı Adıyaman'a ziyaret
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        Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Barosu Başkanlığına seçilen Musa Adıyaman'a ziyarette bulundu.

        SGB'den yapılan açıklamaya göre, Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar temenni etti.

        Ziyarette başta "Yeni Adliye Sarayı" projesi olmak üzere basın ve yargı gibi birçok konu ele alındı.

        Adıyaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Basının önemini biliyoruz. Güçlü Sakarya basını ile şehrimiz adına yapılacak olumlu her çalışmada yer alırız." ifadesini kullandı.

        SGB Başkan Çetin de Sakarya Barosu ile ortak etkinliklerde bulunmak istediklerini belirterek, kendilerini bu konuda olumlu karşılayan Adıyaman'a nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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