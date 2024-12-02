Sakarya'da çocuğun bebek yürütecine sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
Sakarya'da parmağı bebek yürütecine sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Sakarya'da parmağı bebek yürütecine sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Küçük kızlarının bebek yürütecine sıkışan parmağını çıkaramayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aparatlar yardımıyla yürütecin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık personeli de çocuğun parmağına tedavi uyguladı.
Cep telefonuyla kayıt altına alınan bu anlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.