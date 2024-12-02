Sakarya'da çocuğun bebek yürütecine sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Aparatlar yardımıyla yürütecin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık personeli de çocuğun parmağına tedavi uyguladı.

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