Sakarya'da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Çifçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karasu Mahallesi Haralomba mevkisi açıklarında balık tutan Erol Çifçi (70) ile oğlu Okan Çifçi, şiddetli dalga nedeniyle teknenin alabora olması sonucu suya düştü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli dalga nedeniyle alabora olan teknedeki bir kişi hayatını kaybetti.

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