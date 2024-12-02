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        Sakarya'da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli dalga nedeniyle alabora olan teknedeki bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:22 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:22
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        Sakarya'da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli dalga nedeniyle alabora olan teknedeki bir kişi hayatını kaybetti.

        Karasu Mahallesi Haralomba mevkisi açıklarında balık tutan Erol Çifçi (70) ile oğlu Okan Çifçi, şiddetli dalga nedeniyle teknenin alabora olması sonucu suya düştü.

        Okan Çifçi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılırken Erol Çifçi suda kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olaydan kısa süre sonra Erol Çifçi, kıyıda bulundu.

        Ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Çifçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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