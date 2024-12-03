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        Sakaryaspor, ligin 14. haftasında dördüncü galibiyetini elde etti

        Trendyol 1. Lig'de bir mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından konuk ettiği Boluspor'u dün 2-1 yenen Sakaryaspor, sezonun 14. haftasında dördüncü kez galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:55
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        Sakaryaspor, ligin 14. haftasında dördüncü galibiyetini elde etti
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        Trendyol 1. Lig'de bir mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından konuk ettiği Boluspor'u dün 2-1 yenen Sakaryaspor, sezonun 14. haftasında dördüncü kez galip geldi.

        Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

        Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan yeşil-siyahlı takım, daha sonra üst üste MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.

        Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını dışarıda oynayan Sakarya temsilcisi, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.

        Ligin 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Konuk ettiği Kocaelispor'la oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 14. haftasında dün yapılan karşılaşmada evinde Boluspor'u 2-1'lik skorla geçen Sakaryaspor, sezondaki 4. galibiyetini elde etti.

        Sakarya temsilcisi, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 14. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip ağları 18 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 20 gol gördü.

        Sakaryaspor, ligin 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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