AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya'nın annesinin cenazesi Geyve'de defnedildi

Törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Kaya ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Bir süredir tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Fehime Kaya'nın cenazesi, Geyve Merkez Camisi'ne getirildi.

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