Sakarya'da güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Doğan, şehrin huzuru için suç ve suçlularla mücadelelerini sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyon ve uygulamalarda yakalanan 1065 şüpheliye adli işlem yapıldığını bildiren Doğan, adreslerde ve araçlardaki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kullanma aparatı, hassas terazi, dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı telefon, tütün, puro, alkol, sigara, sahte dolar, tüfek, tabanca, 6 çalıntı otomobil, 4 motosiklet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiğini aktardı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara değinen Doğan, "DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 13 şüpheli yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı kapsamında 9 organizatöre, 370 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır." bilgisini paylaştı. Kumar oynatan 5 kişiye adli, oynayan 12 kişiye idari işlem yapıldığını belirten Doğan, 1 iş yerinin 10 gün süreyle faaliyetten men edildiğini, fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu ile 2 ikametin komisyon kararıyla mühürlendiğini, buna yönelik 4 şüpheliye adli, 6 kişiye idari işlem uygulandığını aktardı.

Doğan ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 986 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 344'nün farklı yıllarda kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirtti. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının çalışmalarına da değinen Vali Doğan, şu bilgileri paylaştı: "629 şahsın sorgulaması yapıldı. 116 deniz aracı kontrol edilmiştir. 1500 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulmuştur. 176 bin 339 lira idari para cezası uygulanmıştır. 39 balıkçı gemisinde bulunan 175 bin 269 litre yakıta ulusal marka denetimi yapılmıştır. 22 şahsa idari işlem uygulanmıştır."