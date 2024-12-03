Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı

Ekipler ayrıca, "çocuğun cinsel istismarı"ndan 9 yıl 2 ay, "hırsızlık" suçundan 9 yıl 5 ay 22 gün, "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 10 ay ve "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak"tan 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında, 0-4 yıl arası hapis cezası bulunan 21 ve 4-8 yıl arası hapis cezası olan 6 hükümlüyü gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.