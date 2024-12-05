Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Aramalarda, 11 bin 200 sarılmış sigara, 213 nargile tütünü, 110 elektronik sigara, 82 paket sigara sarma kağıdı, 121 gram skunk bitkisi, 22 gram kubar esrar, 1,04 gram sentetik uyuşturucu, 4 kullanma aparatı, 14 litre kaçak alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında S.Ü. (35) ile Ö.F.Ü'nün (23) evlerine ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

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