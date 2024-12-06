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        Sakarya'da kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:20
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        Sakarya'da kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynarca-Büyükkaynarca kara yolunda, Üzeyir K. yönetimindeki 54 BC 549 plakalı otomobil, Cengiz B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Üzeyir ve annesi Güllü K, ilk müdahalenin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet hastanelerine kaldırıldı. Anne ve oğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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