Sakarya'da kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Üzeyir ve annesi Güllü K, ilk müdahalenin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet hastanelerine kaldırıldı. Anne ve oğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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