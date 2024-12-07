Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu, tabanca, fişek, tüfek, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca 5-6 Aralık'ta, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik Geyve, Karasu, Hendek, Akyazı, Arifiye, Pamukova, Kocaali, Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde çalışma yürütüldü.

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