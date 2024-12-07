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        Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:11 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:11
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        Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 5-6 Aralık'ta, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik Geyve, Karasu, Hendek, Akyazı, Arifiye, Pamukova, Kocaali, Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu, tabanca, fişek, tüfek, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve para ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 35 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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