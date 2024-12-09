Sakaryaspor'un eski başkanına tokat atılmasına ilişkin verilen cezaların gerekçesi açıklandı

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin davada yargılanan 2 sanığa verilen 3'er yıl 22'şer ay 22'şer gün hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan kararda, sanık savunmalarına, tanık beyanlarına, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına, dava dosyasına gelen bilirkişi raporu ile diğer belgelere yer verildi.

Gerekçede, olay tarihinde Gökhan İn'in Sakaryaspor'un başkanı, sanıklar H.C.Ş. ve S.İ'nin de kulüpte yönetici olduğu anlatılarak, kulübün maddi sıkıntılarının bulunduğu, ayrıca kulüp yöneticisi tanık B.T'nin bir futbolcudan 150 bin lira borç aldığının anlaşıldığı belirtildi.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıkların kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılan kararda, "Sanıkların isim vermekten imtina ettikleri üçüncü kişi veya kişilerce videonun çekilmesi amacıyla yönlendirildikleri, katılanın da bu kişi veya kişileri tanıdığı kanaatine varıldığı ancak onun da isim vermekten kaçındığı, videonun kurgu olmadığının, katılanın ilk başta rıza göstermediğinin ancak üzerinde kurulan baskı sebebiyle korktuğu için mecbur kaldığı konuşma içeriklerinden net bir şekilde anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.