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        Sakarya'da "Çocuk, Göç ve Mültecilik" temalı fotoğraf sergisi açıldı

        Sakarya Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Çocuk, Göç ve Mültecilik" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:43
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        Sakarya'da "Çocuk, Göç ve Mültecilik" temalı fotoğraf sergisi açıldı
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        Sakarya Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Çocuk, Göç ve Mültecilik" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Okul, çocukların göç ve mültecilik hikayelerine ışık tutan anlamlı bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Bangladeş'ten Arakan'a, Suriye'den Afganistan ve Filistin'in Gazze Şeridi'ne kadar uzanan birçok coğrafyadan kareler yer alıyor.

        Savaş ve zorunlu göçün çocuklar üzerindeki derin etkilerini ve onların direncini gözler önüne seren sergi, toplumda farkındalık yaratmayı ve göçmen çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, serginin açılışında yaptığı konuşmada, etkileyici sergi sayesinde öğrencilerin farkındalık kazanacağını anlatarak, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışılması gerektiğini vurguladı.

        Okulun müdür yardımcısı Fatma Demirelli, serginin savaş ve göçün çocuklar üzerindeki derin etkilerini gözler önüne seren çarpıcı karelerle dolu olduğunu belirterek, "Bugün bizlerle olan ve bu anlamlı etkinliği paylaşan herkese teşekkür ederiz. Çocukların sesine kulak verelim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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