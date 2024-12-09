Sakarya'da "Çocuk, Göç ve Mültecilik" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Sakarya Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Çocuk, Göç ve Mültecilik" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Okul, çocukların göç ve mültecilik hikayelerine ışık tutan anlamlı bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Bangladeş'ten Arakan'a, Suriye'den Afganistan ve Filistin'in Gazze Şeridi'ne kadar uzanan birçok coğrafyadan kareler yer alıyor.

Savaş ve zorunlu göçün çocuklar üzerindeki derin etkilerini ve onların direncini gözler önüne seren sergi, toplumda farkındalık yaratmayı ve göçmen çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, serginin açılışında yaptığı konuşmada, etkileyici sergi sayesinde öğrencilerin farkındalık kazanacağını anlatarak, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışılması gerektiğini vurguladı.