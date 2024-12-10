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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:11
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin 25 kilometrelik alanında 180 milyon liralık içme ve atık su yatırımlarıyla altyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 13 kilometrelik yeni kanalizasyon ve 12 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde, kaldırım ve aydınlatmaların yapılacağını bildirdi.

        Projenin uzun yıllar ilçeye hizmet sunacağını anlatan Alemdar, "Şehircilik anlayışımızda Sakarya'yı sürdürülebilir, güçlü ve çevreci yatırımlarla buluşturmak var. Bu doğrultuda Söğütlü ilçemizde güçlü altyapı dönüşümünü başlattık. Söğütlü'nün muhtelif noktalarında yaşanan su sorunlarını hızla çözüme kavuşturmak için bugüne kadar 6 bin 500 metrelik içme suyu hattını bölgeye kazandırdık." ifadesini kullandı.

        - SASKİ izole alt ölçüm projesiyle su israfını önlemeyi hedefliyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan ilçesinde içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçak oranlarını azaltmak amacıyla izole alt ölçüm bölgesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Yazlık Mahallesi’nde gerçekleştirilecek proje sayesinde suyun anlık takibi yapılacak ve yüzeye çıkmayan arızalar teknolojik imkanlar ile anında tespit edilecek.

        Projenin tamamlanmasının ardından Yazlık, Aralık, Köprübaşı ve Vatan mahallelerinin su kesintisinden minimum düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.

        İzole edilen bölgelerde şebekenin basınç haritası çıkarılacak ve çapı genişletilen boruyla suyun takibi yapılacak. Kullanılan sistem sayesinde su kayıpları yaşanan bölgelere müdahale edilerek hem su israfına hem de kesintilere geçit verilmeyecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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