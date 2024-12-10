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        Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:05
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        Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Tedavileri süren Murat Cem Akpınar, Mustafa Pektemek, Salih Dursun ve Emre Demir antrenmana katılmadı.

        Sakarya ekibi, Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, 14 Aralık Cumartesi Günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

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