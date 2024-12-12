Sakarya'dan kısa kısa

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımından 12 sporcu milli takımda yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sporculardan Fatih Şen, Yuşa Yaman Çakar, Zeki Tuna Güngören, Yağız Efe Güngören, Şeref Eren Özdemir, Umut Demirci, Beyzanur Kızılca, Burcu Naz Demirci, Sare Hacer Köse, Esila Köseler, Deniz Selin Çakırlar ve Meryem İrkin, 27 ülkeden 4 bin 270 sporcunun katılacağı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda 13-15 Aralık'ta tatamide ter dökecek.

AK Parti Sakarya 8. Olağan Kongresi, yarın saat 14.00'da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kongreye ilişkin hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, "Allah'ın izniyle her zaman olduğu gibi kongre günü de hemşehrilerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Sakarya'ya yakışır şekilde ağırlamaya ve bu demokrasi şöleninde yer almaya davet ediyoruz. Duyurularımızı her platformda yapmaya büyük özen ve önem gösterdik. Geçmişte olduğu gibi şimdi de tüm hemşehrilerimizin aynı teveccüh ve iradeyi göstererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına yürekten inanıyor, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı huzur bulduğu Sakarya'mızda karşılamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.