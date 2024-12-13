Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da devrilen cipin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da devrilen cipin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

        Çamlıca Mahallesi'nde Hakan Ö. idaresindeki 34 RL 3383 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya-Bilecik kara yolunda kontrolden çıkan tır ulaşımı aksattı
        Sakarya-Bilecik kara yolunda kontrolden çıkan tır ulaşımı aksattı
        Sakarya'da jandarma ekipleri öğretmen ve öğrencilere farkındalık eğitimi ve...
        Sakarya'da jandarma ekipleri öğretmen ve öğrencilere farkındalık eğitimi ve...
        Taksinin çarptığı yaya öldü
        Taksinin çarptığı yaya öldü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da taksinin çarptığı kadın öldü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da taksinin çarptığı kadın öldü