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        Sakarya'da düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" sona erdi

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD), "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2024)" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:12
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        Sakarya'da düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" sona erdi
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD), "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2024)" tamamlandı.

        SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün boyunca "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Atık Yönetimi", "Özel Sektör ve Sanayi'de Atık Yönetimi" ve "Eğitim ve Farkındalık" panelleri gerçekleştirildi.

        Ayrıca 13 oturumda atık yönetimi, plastik, tarımsal gıda atıkları ve karakterizasyonu, bertarafı ile atıkların ekosisteme ve ekonomiye etkisi konuları ele alındı.

        SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurtaç Öz, AA muhabirine, kongrenin amacının uzman kişileri bir araya getirmek ve kendi bilgi birikimlerinin aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

        Öz, kongrede 13 oturumda bildiri sunulduğunu aktararak, "Bildirilerden 29'u üniversitelerden, 19'u kamu kurumlarından, 8'i sanayi ve özel sektörden, biri sivil toplum kuruluşundan. Fakat ikisi bizim için çok kıymetliydi, 2 liseden geldi. Bunu çok önemsiyor ve değer veriyoruz. Kongremizin başarılı geçtiğini düşünüyorum çünkü karşılıklı iletişim ve bilgi alışverişi gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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