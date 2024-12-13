Sakarya'da düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" sona erdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD), "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2024)" tamamlandı.

SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün boyunca "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Atık Yönetimi", "Özel Sektör ve Sanayi'de Atık Yönetimi" ve "Eğitim ve Farkındalık" panelleri gerçekleştirildi.

Ayrıca 13 oturumda atık yönetimi, plastik, tarımsal gıda atıkları ve karakterizasyonu, bertarafı ile atıkların ekosisteme ve ekonomiye etkisi konuları ele alındı. SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurtaç Öz, AA muhabirine, kongrenin amacının uzman kişileri bir araya getirmek ve kendi bilgi birikimlerinin aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti.