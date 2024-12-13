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        Sakarya'da taş kırma makinesinin devrildiği kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tır ile taşınan taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:36
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        Sakarya'da taş kırma makinesinin devrildiği kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tır ile taşınan taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Dikmen Mahallesi Çiğdem Yaylası mevkisinde Y.A. idaresindeki 54 KY 832 plakalı tırın ilçe merkezine taşıdığı taş kırma makinesi, araç virajı alırken kayarak kupanın üzerine devrildi. Kazada, tırdaki yolcu A.B. bulunduğu yerde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan A.B, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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