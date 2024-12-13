Sakarya'da taş kırma makinesinin devrildiği kazada 1 kişi ağır yaralandı

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan A.B, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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